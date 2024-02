Zaljubljeni Tom Cruise. Našel si je rusko ljubico (Suzy)

Najprej se je le šušljalo, zdaj pa njeni prijatelji pravijo, da gre zares. Enainšestdesetletnega filmskega zvezdnika Toma Cruisa po ločitvi od Katie Holmes niso ujeli z nobeno damo. A letos bo od ločitve že 12 let in kaže, da je igralec pripravljen na novo zvezo.

Očarala ga je ruska vplivnica Elsina Khayrova, hči Putinovega politika in nekdanja žena ruskega oligarha Dimitryja Tsvetkova, ki je preživel dva poskusa atentata in do nedavnega zatrjeval, da si želi, da ga v filmu upodobi prav Tom. Odkar je mati njegovih otrok, ki ga je ob ločitvi menda stala več kot 175 milijonov dolarjev, skočila v posteljo s taistim igralcem, pa si je bogataš premislil.

Tom na gala večerji zračne reševalne službe v Londonu ...

Vseeno je dodal: »Elsinin partner se mora zavedati, da ima rada drage reči in ima luksuzen okus, ki veliko stane. Tom naj ima oči in denarnico široko odprte!«

Khayrova ima sicer pomembne povezave z visoko družbo v Rusiji, živi pa v Londonu, kjer sta se prejšnji teden oba udeležila gala večera. Tom naj bi bil tudi redni gost v njenem 12 milijonov evrov vrednem stanovanju v Knightsbridgu.