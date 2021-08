Zaljubljeni Miha Rodman

Prstan ji je nataknil na Silbi.

Postavni igralec, ki smo ga lahko spremljali v serijah Usodno vino in Reka ljubezni, blestel pa je tudi v seriji Sence nad Balkanom, je pred dvema letoma javnosti predstavil svoje lepo dekle, svetlolasoRazmerja nista razgaljala pred očmi javnosti, a je Miha na družabnih omrežjih večkrat pokazal, da se imata neizmerno rada in da sta drug v drugem našla življenjskega sopotnika. Korak naprej v razmerju pa je pred dobrima dvema tednoma naredil prav on, ko je med dopustovanjem na hrvaškem otoku Silba najdražji nataknil zaročni prstan in jo neizmerno osrečil.Ob tem so jima čestitali številni Mihovi igralski kolegi in kolegice, ki se že veselijo dne, ko bodo zadoneli poročni zvonovi.