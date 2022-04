Zaljubljeni Luka Mesec

Mediji so sicer na veliko poročali, da je večletnega ljubezenskega razmerja med Luko Mescem in Manco G. Renko konec. To pa ne pomeni, da v njegovem srcu ni prostora za novo žensko.

Že nekaj časa ga po Ljubljani videvamo v spremstvu še ene Mance, in sicer Mance Krnel, in odkar se družita, se je začel politik vedno bolj dovršeno oblačiti. Manca je namreč stilistka, pred tem pa je bila v intimnem odnosu z oblikovalcem Urošem Belantičem, nato pa še z modnim fotografom Sašo Hessom. Zdi se, da je postal Mesec njena muza, zato skrbi, da se v javnost nikoli ne poda nepripravljen.

manca krnel stilistka

Tudi na nedavni teden mode sta po zanesljivih informacijah prišla v dvoje, čeprav sta se spretno izogibala kameram, kar nas žalosti, saj ju je menda zelo lepo videti skupaj. In tako kot se ženske po končani intimni zvezi in začetku nove spremenijo pričesko, se je tudi Luka v znak novega razmerja lično ostrigel in postal še bolj privlačen.