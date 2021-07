Zaljubljeni Cene Prevc

Cene Prevc je srednji od treh bratov. Kljub komaj 25 letom se je podpisal že pod kar nekaj športnih uspehov, svoje zasebno življenje pa je do zdaj, tako kot njegova brata, skrbno skrival pred očmi javnosti.



O svojem ljubezenskem življenju tudi sicer nikoli ni prav rad govoril, a očitno se je odločil, da je napočil čas, da pokaže svojo lepo izbranko, svetlolaso Julijo Patricijo.



»Dva sva. A točno dve leti, ena pot!« je zaljubljeni Cene zapisal pod fotografijo, ki jo je delil s svojimi prijatelji in sledilci. Ti so mu sporočili, da sta z Julijo Patricijo čudovit par, ob tem pa so jima zaželeli še, da bi njuna skupna pot trajala do konca njunih dni.



Komentarji: