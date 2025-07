Zaljubljeni Božidar Wolfand - Wolf: Tretjič poročen! (Suzy)

Triinšestdesetletni glasbenik, ki je dolga leta živel in delal v ZDA, je na dan državnosti obljubil večno zvestobo enajst let mlajši srčni izbranki. Božidar Wolfand Wolf in Danijela Kokalj sta si zaobljube izmenjala na ranču Mackadam v Spodnjih Dupljah, poročil ju je ljubljanski župan Zoran Janković.

Čestitalo jima je 120 svatov, za glasbeno vzdušje so skrbeli skupina Smash in akustična skupina Hugo. »Obred je bil čudovit, vzdušje je bilo prijetno. Ko je Danijela hodi proti meni, sem ji zapel pesem Nekaj zate imam, ki sem jo napisal zanjo. Takrat sva se oba zlomila, oba sva jokala,« je Wolf podoživel najlepše trenutke njune poroke. Zanj ni bila prva.

Našel jo je – svojo srčno izbranko Danijelo.

»Tretjič in zadnjič,« je odločen Wolf, ki ne skriva sreče, da je končno našel svoj topli dom. »Pred dvema letoma in pol sem se srečno zaljubil in prišel v novo družino, v kateri sem ponovno srečen,« je Wolf nedavno povedal o svoji novi ljubezni. Z razširjeno družino jo je po poroki mahnil na počitnice v Dalmacijo.