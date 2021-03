Zaljubljena Senidah, to je njen Stefan

Če ni nastopov, je tukaj ljubezen – in te se je Senidah še posebno razveselila. Amorjeve puščice so jo zadele med obiskom Črne gore, kjer se je v obmorskem letovišču zagledala v postavnega športnika. Stefan Orbović je ljubitelj borilnih veščin in pravi magnet za ženske, kar je mogoče opaziti na vsakem koraku. Tudi med sprehodom po Ljubljani so za njim švigali radovedni pogledi kot potrditev, da si je priljubljena pevka izbrala pravega lepotca. Konec poletja 2019, ko je bila gostja priljubljenega festivala Sea Dance v Budvi, sta se ogreli njuni srci in od takrat je Stefan že večkrat obisk...