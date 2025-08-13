ZALJUBLJENA

Zaljubljena Saša Lešnjek na romantičnem oddihu v Parizu (Suzy)

Zaljubljenca sta nedavno v francoski prestolnici preživela idiličen oddih.
Fotografija: Devetega avgusta bo dopolnila 26 let.
Devetega avgusta bo dopolnila 26 let.

A. K., FOTO: Osebni arhiv/Instagram
13.08.2025 ob 13:00
A. K., FOTO: Osebni arhiv/Instagram
13.08.2025 ob 13:00

Saša Lešnjek je videti srečnejša kot kdaj koli prej. Velike zasluge za to gredo njenemu srčnemu izbrancu in glasbeniku Luki Poljancu, s katerim sta par dobri dve leti. Zaljubljenca sta nedavno v francoski prestolnici preživela idiličen oddih. Mlada pevka je priznala, da je bilo kot v sanjah. Obiskala sta številne lokale, restavracije in butike, se prepustila božajočim melodijam klasične glasbe in raziskovala muzej Louvre, nista pa zamudila niti zadnje etape Dirke po Franciji, na kateri je slavil izvrstni Tadej Pogačar. Zaljubljeni par se je vrnil domov in že snuje nove projekte. Nedavno sta ...

