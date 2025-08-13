Zaljubljena Saša Lešnjek na romantičnem oddihu v Parizu (Suzy)

Saša Lešnjek je videti srečnejša kot kdaj koli prej. Velike zasluge za to gredo njenemu srčnemu izbrancu in glasbeniku Luki Poljancu, s katerim sta par dobri dve leti. Zaljubljenca sta nedavno v francoski prestolnici preživela idiličen oddih. Mlada pevka je priznala, da je bilo kot v sanjah. Obiskala sta številne lokale, restavracije in butike, se prepustila božajočim melodijam klasične glasbe in raziskovala muzej Louvre, nista pa zamudila niti zadnje etape Dirke po Franciji, na kateri je slavil izvrstni Tadej Pogačar. Zaljubljeni par se je vrnil domov in že snuje nove projekte. Nedavno sta ...