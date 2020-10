Zaljubljena Sara Isaković: Izlet ob drugi obletnici

Zaljubljenca sta uživala v lepih razgledih. FOTO: Osebni arhiv/instagram

Olimpijska šampionka, ki se zadnje čase posveča duševni pripravi športnikov in poslovnežev, je s svojim fantomnedavno praznovala drugo obletnico zveze.je v svojega izbranca še vedno zaljubljena do ušes, lep dogodek pa sta zaznamovala tudi z izletom v avstrijski Hallstatt. »Za nama je najlepši konec tedna,« se je raznežila. Ker oba zelo rada splezata tudi na kakšen hrib, je bilo to praznovanje idealen kratek oddih pred jesenskimi obveznostmi. »Ko se ti zgodi resnična ljubezen, je ne moreš primerjati z ničimer drugim,« pravi. »Edini predpogoj pa je: ljubi najprej sebe. Počutiti se moraš vrednega in zadostnega, šele potem si sposoben povsem sprejeti in dajati ljubezen.«