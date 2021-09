Zaljubljena Monika Avsenik

Dobro se počuti v narodni noši.

Monika z igralci iz videospota Zaljubljena dekleta

Letošnji september je zanekoliko drugačen kot prejšnja leta. Tretjega septembra je praznovala 25. rojstni dan, pred dnevi pa je poslušalce razveselila z novo, že četrto samostojno skladbo z naslovom Zaljubljena dekleta, ki je nekakšna mešanica med narodno-zabavnim žanrom in popom. Glasbo in besedilo zanjo je ustvaril njen oče, ki je odigral kitaro, medtem ko na harmoniko igra, bas kitaro in spremljevalni vokal je prispevalpa je sedel za klaviature.Za skladbo pa je Monika s precej številnejšo zasedbo posnela videospot, za katerega je sama prispevala scenarij, kar je bila, prizna, kar precej zahtevna naloga. Režiserske niti je imel v rokah, za kamero in montažo pa je poskrbel. A najbolj je presenetila, ko je k sodelovanju pri snemanju videospota povabila postavnega Primorca, bolj znanega kot zmagovalca šova Kmetija pred tremi leti.»Franka sem spoznala na koncertu, večkrat sem ga videla tudi v različnih reklamnih spotih, in ko sem razmišljala, kdo bi bil pravi za moj videospot, se mi je zdelo, da bi bil to lahko prav on. In na srečo je bil takoj za to,« je za Suzy razkrila Monika Avsenik, ki je ena od sedmih vnukov pokojnegaAvsenika, utemeljitelja narodno-zabavne glasbe. A ne le Franko, v videospotu ob Moniki nastopajo plesalke plesne skupine Fivein. Sodelovali pa so tudi fantje:inMonika, mlajša sestraAvsenika, ki se je s svojim ansamblom že dodobra uveljavil pri nas in v tujini, tako tudi sama nadaljuje družinsko glasbeno tradicijo. Prvič smo jo v narodni noši videli pred šestimi leti na festivalu Avsenik v Begunjah, dve leti pozneje pa je na gala koncertu Avsenikov s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija odpela pesmi Lepe ste ve, Karavanke ter ganljivo očetovo skladbo, posvečeno pokojnemu Slavku, z naslovom Morda pa nekoč, ki je bila Monikin prvenec.Zatem je posnela še eno čutno skladbo z naslovom Nesi me, nesi, decembra lani pa prav tako z očetom Gregorjem še pesem Na pragu domačije, ki se je poslušalcem prav tako zelo prikupila. Vmes pa sta nastali še dve Avsenikovi priredbi. Monika je tako že dokazala, da je podedovala glasbene gene, čeprav se je v srednji šoli posvetila fotografiji, zdaj pa se z diplomo profesorice razrednega pouka pripravlja še na zaključek magistrske naloge. In seveda je prav tako eno od srečno zaljubljenih deklet.Že tri leta namreč v Begunjah živi z Anžetom Langusom Petrovičem -, prav tako vsestranskim glasbenikom, bas kitaristom, aranžerjem, producentom in besedilopiscem, ki je tudi del banda Jana Plestenjaka. Monika in Anže pa sta nekaj skladb, in sicer K pa zdej, In srce spet poleti ter Tisoč polnoči, ustvarila skupaj.