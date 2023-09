Zaljubljena Maja in Grega: Najbolj divja poroka leta (Suzy)

V osrčju ljubljanskega Barja sta na domačiji Mars priredila nepozabno poročno rajanje. Po besedah čudovite neveste je bilo: »Strastno, mastno in ljubeče.«

»Z Grego sva bila zelo sproščena, saj sva vedela, da je to najin dan. Obdana sva bila le z najdražjimi ljudmi in pričakovano so se med nami pretakala najlepša čustva,« nam je zaupala sveže poročena voditeljica.

Postavni ženin je spretno zavrtel svojo drago.

Grega je izmeril, koliko sekund je trajal njun poročni poljub. Če bi sešteli vse, ki so sledili, sta se poljubljala več ur. Luna pa je z zanimanjem opazovala ljubezen staršev.

Strastni poljubi so deževali kot zvezdni utrinki.

Maja je blestela v nebeško beli obleki, posebnost celotnega videza so bili drobni kristalčki na obrazu, rokah in celo nogah, ki so spominjali na diamantne solzice. Tudi tiste prave so tekle po licih od ganjenosti, predvsem pa se je jedlo, pilo, pelo in plesalo. Za vrhunce so poskrbeli 'turbači' in zazdelo se je, da smo na kultnem festivalu trobent v Guči.

Nevesta je imela moralno podporo sestre in mame.

Ganljivi trenutek, ko je oče pospremil Majo do ženina.

Prelepa mamica v belem

Sijalo pa ni samo sonce, ampak je žarela tudi njuna hčerka Luna. Na široko je razprla oči in občudovala nepopisno veselje. Seveda je njen očka poskrbel za šaljive pripombe, kar so svati pospremili z glasnim smehom. »Vse je potekalo brez kančka nervoze. Občutila se je povezanost in predanost čisti ljubezni. Po teh načelih tudi sicer živiva, in če odsevaš pristno, nepreračunljivo srečo, si je tudi deležen,« je prepričana lepotica, ki bi vse še enkrat ponovila.