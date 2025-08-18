ZALJUBLJENA

Zaljubljena Jennifer Aniston srečna v objemu hipnoterapevta (Suzy)

Ena od stvari, ki ju povezujejo, je ljubezen do psov, ki jih oba rešujeta iz zavetišč. Izkazalo se je, da se njuni kosmati prijatelji med seboj zelo dobro razumejo, zato držimo pesti, da bo ta moški le pravi!
Fotografija: Igralka je videti srečna.
Odpri galerijo
Igralka je videti srečna.

R. S., FOTO: Profimedia
18.08.2025 ob 09:00
R. S., FOTO: Profimedia
18.08.2025 ob 09:00

Poslušajte

Čas branja: 1:22 min.

Začelo se je, ko je maja na svojem profilu na instagramu objavila njegovo knjigo in je on všečkal objavo. Mesec zatem so hipnoterapevta Jima Curtisa in megazvezdnico opazili na večerji.

Sprva je kazalo, da ni vse skupaj nič drugega kot le poslovno sodelovanje, da je Jennifer našla živ­ljenjskega coacha, ki ji ustreza. A pred mesecem dni so v javnost pricurljale novice, da sta pravzaprav par. Imela sta skupne prijatelje, in ko so ju predstavili, sta se tako hitro ujela, da sta poleti že skupaj počitnikovala z drugimi prijatelji na Majorki.

Vseeno je postalo jasno, da igralka, ki je februarja dopolnila 56 let, v novo razmerje vstopa počasi in previdno, saj se je že kar nekajkrat opekla.

Ena od stvari, ki ju povezujejo, je ljubezen do psov, ki jih oba rešujeta iz zavetišč. Izkazalo se je, da se njuni kosmati prijatelji med seboj zelo dobro razumejo, zato držimo pesti, da bo ta moški le pravi!

Šarmantni terapevt veliko da na zdravje.
Šarmantni terapevt veliko da na zdravje.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Jennifer Aniston zaljubljena ljubezen igralka Suzy pes ločitev razmerje par

Priporočamo

V Slovenski Bistrici brutalno pretepli 17-letnika! Mama: Poskušajo mu rešiti še oko (VIDEO)
Strašni prizori prometne nesreče: v trčenju 33 vozil, številni poškodovani (VIDEO, FOTO)
Grenka izpoved kampista s Krka: Sram me je, da sem Slovenec
Pretresljivi prizori v Radečah: pet ljudi poškodovanih, helikopter v akciji (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhni zaposlenim

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Komentarji:

Priporočamo

V Slovenski Bistrici brutalno pretepli 17-letnika! Mama: Poskušajo mu rešiti še oko (VIDEO)
Strašni prizori prometne nesreče: v trčenju 33 vozil, številni poškodovani (VIDEO, FOTO)
Grenka izpoved kampista s Krka: Sram me je, da sem Slovenec
Pretresljivi prizori v Radečah: pet ljudi poškodovanih, helikopter v akciji (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Predstavitvene informacije

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhni zaposlenim

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.