Zaljubljena Jennifer Aniston srečna v objemu hipnoterapevta (Suzy)

Začelo se je, ko je maja na svojem profilu na instagramu objavila njegovo knjigo in je on všečkal objavo. Mesec zatem so hipnoterapevta Jima Curtisa in megazvezdnico opazili na večerji.

Sprva je kazalo, da ni vse skupaj nič drugega kot le poslovno sodelovanje, da je Jennifer našla živ­ljenjskega coacha, ki ji ustreza. A pred mesecem dni so v javnost pricurljale novice, da sta pravzaprav par. Imela sta skupne prijatelje, in ko so ju predstavili, sta se tako hitro ujela, da sta poleti že skupaj počitnikovala z drugimi prijatelji na Majorki.

Vseeno je postalo jasno, da igralka, ki je februarja dopolnila 56 let, v novo razmerje vstopa počasi in previdno, saj se je že kar nekajkrat opekla.

Ena od stvari, ki ju povezujejo, je ljubezen do psov, ki jih oba rešujeta iz zavetišč. Izkazalo se je, da se njuni kosmati prijatelji med seboj zelo dobro razumejo, zato držimo pesti, da bo ta moški le pravi!