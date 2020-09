Zaljubljena Anamaria in Luka: Želita si veliko otrok

Manekenka Anamaria Goltes in njen najdražji, košarkarski zvezdnik Luka Dončić, imata kljub mladosti vedno polne roke dela. On s treningi, ona pa s študijem in poslovnimi obveznostmi, poleg tega pa jima družbo delata še dva ljubka kosmatinca, ki slišita na imeni Hugo in Gia. Čeprav je v njunem domu že zdaj veselo, pa je Anamaria priznala, da si želi najprej uspeti v svetu mode, v svet poslati svojo znamko, ostati srečna in zdrava, na koncu pa je dodala, da si želi imeti veliko družino, saj je o tem sanjala že kot deklica. Ob tem je razkrila še skrivnost njune ljubezni. »S partnerjem se je treba pogovarjati in mu izkazovati pozornost ter mu seveda tudi povedati, koliko vam pomeni.«