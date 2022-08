Zaljubila sta se na prvi pogled (FOTO)

Miha Salobir je magister trobente, ki je zaposlen v Policijskem orkestru, zato je igral na državni proslavi, 24. junija 2020 na ljubljanskem Kongresnem trgu. Takrat so na proslavi igrali tudi Gašperji, s katerimi poje Andreja Zlatnar. In prav to je bilo očitno zanju usodno. Na vajah za to proslavo sta se namreč prvič videla v živo.

Kamničanka in Laščan sta se zaljubila na prvi pogled.

Andreja je pred tem bolje poznala njegovega starejšega brata Gašperja Salobirja, nekdanjega klarinetista Ognjenih muzikantov in aktualnega dirigenta Pihalne godbe Laško, s katerim sta se srečevala na ljubljanski Akademiji za glasbo.

»Vedela sem, da ima Gašper mlajšega brata, ki igra trobento in študira na Akademiji, a takrat se nikoli nisva srečala. Miho sem poznala le s facebooka. Nekaj dni pred državno proslavo pred dvema letoma pa smo imeli Gašperji in člani policijskega orkestra prve vaje v Šenčurju. In tam sva se prvič zagledala, najine oči pa so se med vajo še večkrat srečale,« nam ona opiše, kako se je začela njuna ljubezenska zgodba. Usoden pa je bil prav 24. junij, ko je končno prišla na vrsto proslava, na kateri je Andreja solo odpela Avsenikovo legendarno Slovenija, od kod lepote tvoje. Po proslavi sta se spet srečala tik pred odhodom, in takrat ju je zadela Amorjeva puščica.

Andreja je pevka Ansambla Gašperji

»Takoj sem si rekla: to je to. Ta bo pa moj!« se spominja pevka. Po koncertu sta si še nekaj časa sicer dopisovala le prek facebooka, nato se je on le opogumil in Andreji poslal prvo sporočilo na telefon. Ona mu je seveda odpisala, dopisovanje pa je trajalo dolgo v noč. »Od takrat, ko sva se končno spet srečala, sva neločljiva. Do zdaj sva preživela že kar nekaj preizkušenj, tudi drugo karanteno, ko se nisva smela videti, ker pač nisva bila v isti regiji. A ljubezen je obstala, od lanskega poletja pa že živiva skupaj,« nam je zaupala svojo ljubezensko pravljico simpatična Andreja in se pošalila, da je zdaj že 'napol Laščanka, Miha pa napol Kamničan'.

Laško obožuje zaradi prijaznih, veselih in odprtih ljudi, ki veliko dajo na kulturo in glasbo. »Podobno kot pri nas v Kamniku. A midva sva večino časa v Laškem, le kadar imam obveznosti na zasebni Univerzi za glasbo Gustav Mahler v Celovcu, prespim doma. Takrat pa pride k meni Miha, ki me pogosto spremlja v Celovec, kjer februarja prihodnje leto zaključujem magistrski študij instrumentalne in pevske pedagogike. Pa tudi sicer mi pomaga pri pisanju magistrske naloge,« ga pohvali simpatična pevka Gašperjev, ki je to poletje nekajkrat zapela s Slovenskimi zvoki, ko so ti gostovali pri Avsenikih v Begunjah.

Andreja in Miha z Damjanom in Tanjo Pasarič ter njuno hčerkico Olivijo Sofijo

Kot še pove, nikoli ni verjela, niti si ni predstavljala, da se obojestranska ljubezen lahko res zgodi na prvi pogled. »Očitno pa sem ena tistih srečnic, ki me je to doletelo. In na začetku sva potrebovala nekaj tednov, da sva oba dojela, kaj se nama je zgodilo. Sicer sva oba zelo čustvena, in če se kdaj malo 'bockava', se na koncu vsemu zgolj smejeva,« nam še pove Andreja, ki je od Mihe mlajša štiri leta, oba pa sta po horoskopu rojena v znamenju bika. »Se sprašujete, kako to deluje? »Zagotavljam vam: super je,« nam zaupata v en glas.