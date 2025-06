Zala Smolnikar v ŠOKkastu: Zaigrala bi v trilerju (Suzy)

V tokratnem ŠOKkastu je gostovala simpatična pevka Zala Smolnikar, ki je v studio prinesla veliko smeha in pozitivne energije. Čeprav izhaja iz glasbene družine, ni nikoli čutila pritiska, da mora biti to tudi njena pot: »Starši so me na moji poti podpirali, nikoli pa me niso silila v to,« nam je zaupala.

Širna Slovenija jo je spoznala v oddaji Slovenija ima talent, kjer je pri komaj 16 letih drzno nastopila s svojo avtorsko skladbo Deklica zaljubljena in prepričala žirijo. Prebila se je vse do finala. Poleg petja jo navdušuje igranje in opazili smo jo lahko v številnih slovenskih serijah, med njimi Ja, Chef! in Primeri inšpektorja Vrenka. Poseben izziv je bil jokanje v enem izmed prizorov, kar ji je uspelo v nekaj minutah: »Poslušala sem pesem, ki me je ganila,« nam je razkrila skrivni recept. Če bi lahko izbirala vlogo v kateremkoli žanru, bi izbrala triler. Sicer je učiteljica petja, kar jo še posebno polni in navdušuje. V studio je prinesla tri zanimive predmete, ki predstavljajo delčke njene prehojene poti. Podkastu lahko prisluhnete v ponedeljek, 23. junija, na www.slovenskenovice.si.