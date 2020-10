Zala in Gašper odrinila na sever

Glasbeni duet je v potovalne kovčke zložil topla oblačila in jo popihal na mrzli sever. Če ne morejo družinski člani do tebe, greš pač ti do njih, sta sklenila Zala in Gašper ter odpotovala na Dansko. Tam namreč živi sestra moške polovice naših evrovizijskih predstavnikov, in ker je koronska sezona povsem ugonobila glasbeno sceno, sta zaljubljenca raje izkoristila prosti čas za druženje z najbližjimi. V Københavnu tako uživata v raziskovanju tamkajšnjih znamenitosti, iščeta navdih za bodoče muzikalne uspešnice in tketa nova prijateljstva. Vmes nas obveščata, da si hladne dneve ogrejeta s pisanimi barvami in toplimi objemi, z navdušenjem pa sporočata, da je prestolnica Danske vredna obiska, četudi tam ne živijo vaši družinski člani.