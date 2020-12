Zala in Gašper gola pred objektivom (FOTO)

Policija zavarovala območje okoli Koseškega bajerja, našli so ga poginulega

Na območju Koseškega bajerja v Ljubljani so znova odkrili poginulega laboda, poroča 24ur. Policija je območje zaradi suma na ptičjo gripo zavarovala, so potrdili pri PU Ljubljana. Tam je tudi veterinar Nacionalnega veterinarskega inštituta. Iz Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib so pred dnevi sporočili, da so našli že drugega poginulega laboda na Koseškem bajerju.