V kratkem na velika platna prihajata dva filma, v katerih igra pomembni vlogi. Zala nikakor ni to, kar si o njej misli preveč ljudi. Je izjemno simpatično, pametno, razgledano in dostopno dekle, ki se je za svoje cilje pripravljeno pretolči skozi marsikaj in se rezultatov veseli z otroško iskrenostjo. Med nedavnim pogovorom mi je Neisha povedala, da hodite k njej na učne ure petja, prispevali pa ste tudi besedila za njeno novo ploščo. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Z Neisho imava zelo lep odnos. Ko sem bila deklica, imela sem okoli osem let, sem bila njena velika oboževalka, vse...