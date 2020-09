Zala Đurić Ribič: Ustvarjalni preboj in nov tip moškega

Zala Đurić Ribič ne more skriti svojega ognjenega značaja. Po ascendentu je pogumna, močna in borbena ovnica, ki je ne ustavi nobena ovira, vedno si utira pot naprej ter se ne preda, preden uresniči svoje pionirske ideje. Ogromno energije ima in spodbuja tudi druge, naj ji sledijo. Njen vladar Mars je položen v leva, kar dodaja samozavest, odločnost, ustvarjalnost, sposobnost, da zablesti na družabnem parketu in jo drugi cenijo zaradi njenih talentov. Lev je sicer naravni vladar 5. hiše ljubezni, otrok in kreativnosti. Da torej vlada tudi njeni 5. hiši prav lev in sta v njej vladar Mars in Venera, kaže, da bodo ljubezen, ...