Zakon jasnosti misli

Temu zakonu bi lahko rekla soočenje s svojim umom in mislimi. Zelo pomembno je, da imate jasne misli. Vem, da to že veste, ampak prihaja obdobje, ko bo zelo pomembno, da to tudi čutite. Prihaja hitrejši čas kreacije. Kaj to pomeni? Da boste začeli hitreje manifestirati vse misli – pozitivne in negativne. Ključ je v tem, kako delujete, ko prideta misel in čustvo. Veseli bodite, ko se slišite, in bodite zavestni. Samo opazujete in opazovano bo izgubilo moč. Če se borite proti nečemu, pa mu povečujete moč. Večkrat dobim vprašanje, zakaj včasih kreacija traja tako dolgo. Iskreno vam povem, ...