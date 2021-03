Zakaj včasih kreacija traja dlje?

Ste že opazili, da včasih kaj hitro ustvarite, drugič pa porabite več časa? Vse to je odvisno od naše energije, ki jo vibriramo oz. oddajamo v času kreacije. Ko kreiramo lahkotno, nam je na neki način vseeno, ali to prejmemo ali ne. Ne stiskamo okoli tega energije in se ne ukvarjamo preveč s tem. Posledično kreacija teče lahkotno in preprosto. Se pravi, da ni pri hitri kreaciji nobenega pritiska z – moram, hočem, če tega ne bo, ne bom srečna, itd. Ne pojdite v akcijo reševanja, če ste prepojeni z negativnimi čustvi. Vedno delujte skozi mir in ljubezen. Ste se že kdaj vprašali, da nenehn...