Zakaj tako radi trpimo?

Veste, kaj v resnici sproži trpljenje? Ko si nočemo priznati svojih vzorcev, prepričanj in iluzij. Takrat se v resnici zaletimo v tisto, kar moramo spremeniti. Sprožijo se strahovi in negativna čustva, ki tulijo kot sirena in opozarjajo na spremembo. Boli samo zato, ker ste v resnici v iluziji.Resnica osvobaja. Pa ne moja resnica – vaša resnica. Trpljenje me je pripeljalo do spoznanja, da imam dovolj trpljenja. Takrat sem se prebudila in nehala trpeti. Odločila sem se, da sem jaz kreator svojega življenja, da imam svobodno voljo in izbiro – lahko je vse drugače, kot je bilo, in danes tudi je. Resnica je stanje zavesti. ...