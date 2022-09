Ana, moja draga stranka, ki redno prihaja na terapevtska srečanja, mi je postavila naslednje vprašanje: »Zakaj se mi želja ne uresniči?« Ana ima občutek, da se ne more nikamor premakniti, da je ujeta v svojih procesih, bolečini in dihu. Prvo pravilo je, sem dejala Ani, brez uvida premik naprej ni mogoč. Dokler ne boš razumela bistva, ti energije ne bodo dovolile narediti koraka naprej. Ko pravim energije, to zajema vse dele lastnega obstoja, zavest in nezavedno. Če nečesa ne razumemo, se lahko še tako trudimo odložiti, a nam bo to sledilo. Pride trenutek, ko Ana začuti, da je dobi...