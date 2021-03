Zakaj se ljudje odzivajo na naše komentarje?

Zato ker izhajajo iz svoje rane in prizadetosti. Spoznajte, da ljudje nikoli ne govorijo o vas (čeprav govorijo), vedno govorijo le iz svoje bolečine in o svoji rani. Čeprav vas želijo narediti odgovorne, so v resnici sami odgovorni za svoja čustva. Nihče vas nikoli ne prizadene, prizadenete lahko le sami sebe, ker ste bili v zmoti o tej osebi. Če želite, gremo lahko še globlje. Ljudje nikoli ne govorijo o vas, ampak o tistem, kar so mislili, da ste vi. Ljudje prizadenejo, žalijo, se ukvarjajo z iluzijo o vas. Tako kot ste si vi ustvarili iluzijo o njih, tako so si oni ustvarili iluzijo o vas...