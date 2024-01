Zakaj ne smemo rezati energijskih vezi? (Suzy)

»Ne smemo rezati vsake vezi, sploh ne vseh skupaj naenkrat, ampak razrešujemo eno po eno, sicer se bo poustvarila travma, ki jo je ustvarila in ki potuje skozi generacije že nekaj časa. Če jo prerežemo, izgubimo povezavo s to osebo. Energijsko pademo v šok, sploh če je to pomembnejša vez z njo, čeprav negativna, podzavest reagira, ne racionalni možgani. Vez se zato hitro vzpostavi nazaj, včasih še močnejša, zato jo je treba razrešiti, pogledati, zakaj je tam, od kdaj, čemu služi, kaj pomeni za nas in drugo osebo, kje na telesu enega in drugega je pritrjena, moramo jo razčesati in razrešiti, ozavestiti vse, kar se da, da se osvobodimo in zato nato razpade sama. Potem poiščemo eno pozitivno vez in jo okrepimo, tako da osebi npr. nista več povezani z dolžnostjo in krivdo, ampak v strasti do hrane, ljubezni do živali, sprehodov, nekaj, kar jima je skupno in podpira oba. Če vez zgolj prerežemo brez razreševanja, magnet namreč še vedno vleče pri obeh, tako se bo vzpostavila sama nazaj, ker niti alternativne nismo vzpostavili. Če razmagnetimo eno stran, pa odpade, ker spremenimo svojo energijo, ozavestimo, zakaj je tam in kaj želimo. Vedno pa je zadaj neko podzavestno pričakovanje, vrednota, prepričanje – lahko zgolj, da želimo biti dobra oseba. Ko ta balon spustimo, se odnos osvobodi,« pravi Tina Ananda, transformacijska terapevtka, strokovnjakinja za zavestne odnose, ki na svoji dvoletni Akademiji zavestnih odnosov ljudem kaže pot iz nezdravih zvez, jih uči, kako sodelovati, namesto da tekmujejo ali se borijo drug proti drugemu.

Tina Ananda. Foto: Jože Suhadolnik

