Zakaj je pomembno imeti samospoštovanje

Strel v koleno: le perspektivnim otrokom dovolili treninge, ostali čepijo doma

Kdo vse lahko od 4. januarja trenira tako v zaprtih prostorih in na prostem? Zgolj elita slovenskega športa oziroma tisti, ki so vrhunski športniki ali mlajši, ki so člani reprezentanc. Ko smo sešteli, smo ugotovili, da gre za manj kot 1500 športnikov in športnic ter okoli 14.000 športnikov v kolektivnih športih. V Sloveniji se sicer z vsaj eno športno panogo ukvarja veliko otrok in