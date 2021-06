Zakaj je pomembna točka 0?

Velikokrat omenjam točko 0, zlato sredino ali srednjo pot. Kaj to v resnici pomeni? Da izkusiš oba pola nekega čustva ali stanja in najdeš ravnovesje ter sredino tega. V letih raziskovanja duhovnosti sem se srečala tako s temo kot svetlobo. Spoznala sem, da me niti črna luknja niti pretirano vzhičena pozitivnost ne osrečujeta. Zasidrati je bilo treba nekaj med temo in svetlobo. Takrat nisi niti negativček niti pozitivček, ampak samo si. Ko greš v to stanje, ne obstaja pozitivno in negativno, slabo in dobro, svetloba in tema, veselje in žalost … Vse samo je. V točki 0 je tišina, vse sam...