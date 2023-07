Zaigrala je skupaj z Đurom

Čeprav sta že večkrat družno zaplula v igralske projekte, je za Tanjo Ribič vedno poseben praznik, kadar lahko nastopa s svojim ljubljenim možem Brankom Đurićem - Đurom. Za njen petinpetdeseti rojstni dan se je igralec in režiser še posebno potrudil. Ker je tisti večer nastopala v njunem zagrebškem gledališču Luda kuća, se ji je odločil pridružiti.

Torte se je razveselila kot mala deklica.

Na odru je tako ob njej nastopil v predstavi Braćna terapija in zamenjal Vedrana Milkoto, ki sicer v njej igra terapevta. Tanja je v slovenski različici Čudežna terapija v MGL igrala terapevtko, v hrvaški nastopa kot pacientka. Na svoj rojstni dan je tako postala 'pacientka' svojega moža, ki se je besedila sicer skrbno učil, a je imel vseeno s seboj 'plonk listke', kot se je pošalila.

Po predstavi sta mož in žena skupaj tudi zapela in zaigrala, sodelavci in prijatelji pa so ji pripravili še pravo praznovanje. Tako se praznuje! Vse najboljše, Tanja!