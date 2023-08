Zahtevna naloga za Magnifica in Schatzija (Suzy)

Zdi se, da bratski navezi Pešut nikoli ne zmanjka dela. Komaj sta zaključila ustvarjanje glasbe za film prijatelja Dragana Bjelogrlića z naslovom Varuhi formule, že sta v polnem pogonu za naslednji gledališki projekt. Tudi tokrat je njun naročnik izjemni režiser Vito Taufer, ki ju je angažiral, da sta z glasbo obogatila veličastno uspešnico Jugoslovanskega dramskega pozorišta z naslovom Ojdip.

Tokrat se iz Beograda selijo v Sombor, kjer bodo uprizorili dramo Radovan III., in vnovič se bosta pod glasbo podpisala Magnifico in Schatzi. Še ena zahtevna naloga, ki se je lotevata odgovorno in predano. Skrbno izbirata melodije, da s svojim doprinosom še podkrepita čustvene prizore, kot sta to storila v prihajajočem celovečercu režiserja Bjelogrlića. V njem je zapela celo Konstrakta, ki je združila umetniške moči z našim avtorjem in dobili smo precej neobičajni duet.