Zagnani Alfi Nipič: Leta so številka, pomembno je le, kako se človek počuti (Suzy)

Legenda slovenske zabavne in narodnozabavne glasbe Alfi Nipič bo letošnje silvestrovo zaradi zdravstvenih razlogov preživel doma, saj pri svojih 79 letih ne želi pretiravati, čeprav še vedno rad in pogosto nastopa.

Spomini šestih desetletij

Najbolj praznični mesec je bil spet pester, izjemno razgiban pa bo tudi začetek leta, ki je pred nami, saj bo glasbenik v svet poslal avtobiografijo, ki jo je obogatil s spomini, ki so zaznamovali njegovo glasbeno pot.

Konec januarja bo v svet poslal avtobiografijo, ki jo je obogatil z več kot 500 fotografijami.

»Že nekaj časa jo pripravljam in veliko boljša bo, kot sem si jo zamislil. Na tristo straneh bo objavljenih več kot 500 fotografij, kar se mi zdi izjemno pomembno, saj slika veliko pove. Vsa ta leta sem skrbno shranjeval fotografije in v šestih desetletjih se jih je nabralo kar nekaj. Sicer mi je žal, da ne morem objaviti vseh, saj jih je kar malce preveč. V resnici jih je toliko, da bi lahko napisal še eno knjigo,« se zasmeji glasbenik, ki že nestrpno čaka dan izida.

Ta je predviden za konec januarja, nam še zaupa legendarni pevec, ki je lani s šestimi koncerti obeležil 60 let glasbenega ustvarjanja. »Med drugim sem nastopil v Kopru, kjer sem imel pravzaprav svoj prvi koncert. Priznati moram, da je bilo zelo nostalgično, saj sem med drugim ob prihodu v dvorano tam zagledal enak lestenec kot pred šestimi desetletji,« ne skriva ganjenosti.

Nedavno smo ga opazili tudi na dogodku Poglej in zadeni v Mariboru, kjer je pred kamere stopil kot prvi izvajalec. FOTO: Mediaspeed

Leta so le številka

V zadnjih nekaj letih mu je kar nekajkrat ponagajalo zdravje, a kot pravi, se tegobam enostavno ni pustil. Pred dvema letoma je zaradi okužbe s covidom in hude pljučnice pristal v bolnišnici, kjer je okreval nekaj tednov. Takrat je iskreno pomislil, da se nikoli več ne bo vrnil na oder. Tudi težave s trebušno slinavko so na njegovem zdravju pustile posledice, a trenutno ne razmišlja o slovesu od glasbe.

»Vstopam v 63. leto kariero, kar me neznansko veseli. Tom Jones je štiri leta starejši od mene, pa se bo prihodnje leto odpravil na ameriško turnejo. Leta so številka, pomembno je le, kako se človek počuti. Dokler mi bo zdravje dopuščalo, bom nastopal,« odločno pove pevec, ki bo prihodnje leto dopolnil okroglih 80 let. Pred mesecem dni je prestal operacijo na hrbtenici, nam še zaupa trdoživi Alfi, ki se, čeprav njegovo zdravje ni stoodstotno, trudi ostati discipliniran in trmasto vztraja pri tem, da nas bo še dolgo razveseljeval s svojimi nastopi.

»Veliko ljudi me sprašuje po zdravju. Rad povem, da se počutim dobro, ne bom pa se hvalil. Želim si le, da bi ostalo tako, kot je. Sem discipliniran, ugotovil pa sem tudi, da se ne morem več toliko razdajati, kot sem se nekoč,« še pove in pred vstopom v leto, ki bo zanj jubilejno, navihano doda: »Čeprav to ni tako pogosto, se kljub temu zgodi, da kdaj pa kdaj nastopim celo trikrat v enem dnevu. Tudi to sem jaz. Počival bom januarja!«