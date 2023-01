Znani z avtizmom: Zadržan, a čudovit um (FOTO)

Pojavi se v otroštvu, nekje do tretjega leta starosti. Danes je znano, da avtizem ni duševna bolezen, dejstvo je, da so avtisti pogosto zelo uspešni v poklicu, ki ga opravljajo, ter jih prav nič ne ovira na karierni poti. Dokaz za to je nekaj znancev iz sveta estrade, športa ali iz poslovnih voda.

Bill Gates.

Monoton govor in izogibanje očesnemu stiku: Čeprav diagnoza pri njem nikoli ni bila javno potrjena, strokovnjaki na podlagi obnašanja Billa Gatesa sklepajo, da je avtist. Predvsem zaradi njegovega značilnega zibanja, kadar se na nekaj osredotoča, zaradi monotonega govora, kratkih stavkov ter izogibanja očesnemu stiku s sogovornikom, kar je še ena od značilnosti te razvojne motnje.

Tim Burton.

Neodziven sredi dela: Da zvezdnik številnih hollywoodskih klasik Tim Burton kaže značilnosti avtizma, je namignila njegova nekdanja partnerica Helena Bonham Carter. Med drugim se ne odziva na okolico, kadar je sredi dela. »Ko zadevo spoznaš, začneš prepoznavati znake. Nekoč sva gledala dokumentarni film o avtizmu in Tim je dejal, da se je kot otrok velikokrat počutil tako, kot je bilo prikazano v njem.«

Susan Boyle.

Diagnoza kot olajšanje: Tri leta po tem, ko Susan Boyle ni zmagala v šovu Britanija ima talent, temveč zasedla nehvaležno drugo mesto, so ji diagnosticirali Aspergerjev sindom. O njem se je dodobra poučila in povedala, da ji je to prineslo olajšanje, saj so ji kot otroku govorili, da ima okvaro možganov, in je bila zaradi učnih težav tarča posmeha. Na njeno družabno življenje sindrom ne vpliva, se pa posveča tudi ozaveščanju drugih o tej motnji.

Anthony Hopkins.

Drugačen in osamljen: Avtizem so pri Anthonyju Hopkinsu odkrili, šele ko je zakorakal v sedemdeseta leta. Povedal je, da se je vedno počutil malo drugačnega in osamljenega, da se je njegova žena vedno spraševala, s kom je v resnici poročena, da pa mu je prav Aspergerjev sindrom pomagal graditi igralsko kariero, saj je bil zato predan delu in vedno pripravljen garati.

Courtney Love.

Učne težave in zadrega v družbi: Boginja grungea Courtney Love je kot deklica obiskovala psihologa. Ko so ji postavili diagnozo blage avtistične motnje, je štela devet let. Čeprav je bila vedno zelo inteligentna, se je skozi šolsko gradivo le stežka prebijala, od nekdaj se je tudi težko povezovala z drugimi.

Dan Aykroyd.

Pomoč pri ustvarjanju: Ko je bil star 12 let, so igralcu, komiku, producentu in pisatelju Danu Aykroydu diagnosticirali Tourettov, že v odrasli dobi pa še Aspergerjev sindrom. Temu je pripisal zasluge za svoj uspeh. »Blaga oblika sindroma pomaga moji kreativnosti. Včasih v glavi slišim glasove, kar slišim, pa uporabim pri ustvarjanju.«

Lionel Messi.

Mojster z žogo: Lionel Messi, eden najboljših nogometašev našega časa, kapetan argentinske reprezentance, s katero je leta 2008 osvojil zlato olimpijsko medaljo in zlato na zadnjem svetovnem prvenstvu, je na seznamu spletne strani avstralskega Avtističnega združenja naveden kot slavna oseba z avtizmom. Po nekaterih podatkih naj bi pri njem odkrili avtizem, že ko je bil star tri leta.

Daryl Hannah.

Zadrega v soju žarometov: Leta 2013 je Daryl Hannah spregovorila o težavah ob nastopih v javnosti, za kar je zaslužen avtizem, ki so ji ga diagnosticirali kot deklici. »V središču pozornosti sem bila vedno v zadregi, zato sem velikokrat zavrnila nastopanje v pogovornih oddajah,« je povedala v enem od intervjujev in oddala, da se je sčasoma stanje izboljšalo, a je bila dolgo prestrašena, nesamozavestna in negotova.

Satoshi Tajiri.

Izjemni možgani: Snovalec slavnih pokemonov Satoshi Tajiri ima prav tako Aspergerjev sindrom. Njegovi kolegi so ga opisovali kot ekscentričnega samotarja, a prav njegovi možgani, katerih delovanje odstopa od običajnih okvirjev, so zaslužni za eno najdonosnejših franšiz vseh časov.