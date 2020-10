Zadovoljni Rajmond Debevec: z ženinimi prijateljicami v hribih

Blažen med ženami

je eden najboljših slovenskih športnikov vseh časov, saj bi moral na olimpijskih igrah v Tokiu, če ne bi bile prestavljene na naslednje leto, nastopiti že devetič, kar je doslej uspelo le trem športnikom na svetu. Tako pa je moral ostati doma in najti motivacijo za nove treninge.Nekaj veselja se je prejšnji mesec naužil ob nostalgičnih spominih: 23. septembra je minilo dvajset let od prvih slovenskih zlatih medalj na olimpijskih igrah v Sydneyju. Ta datum so razglasili za državni praznik. Osvojili so jihin Rajmond Debevec.Trojici športnikov so na Bledu pripravili krajšo slovesnost, bili pa so tudi na Noči športnikov v Unionski dvorani. Rajmond je pri 57 letih še kako aktiven, ob lepih dnevih rad pobegne v hribe, pri čemer se ne brani ženske družbe.Velikokrat sta na vršace lezla z, še večkrat z ženoin sinovoma, pod oblake pa rad popelje tudi Metkine prijateljice. Nedavno je bil na dveh tisočakih nad morjem na Viševniku prav blažen med ženami.