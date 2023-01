Zadovoljna Maja Prašnikar: Dojenje v tandemu je čudovito!

Maneken in podjetnik Alen Kobilica in njegova srčna izbranka Maja Prašnikar sta spet ponosni očka in presrečna mamica, saj se je kar doma rodila deklica, ki sta jo poimenovala Inti. Nova družinska članica je neizmerno osrečila tudi starejšega bratca Vala, ki je novembra lani upihnil dve svečki. Družinica je že ujela ritem in uživa v skupnih trenutkih, zadovoljna mamica Maja, sicer velika podpornica in zagovornica dojenja, pa je razkrila, da Inti ni edina, ki uživa med pitjem iz njenih prsi. »Oba sta prava 'zizoholika', in to je nekaj najlepšega. Hvaležna sem, da je dojenje tako kot pri Valu takoj steklo. Razlika je edino v tem, da sedaj dojim v tandemu in nam je prav luštno,« je ponosna mamica priznala, da hkrati doji oba svoja otroka in ji to predstavlja veliko zadovoljstvo.

