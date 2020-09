Zadnji nastop je imela ravno v Sloveniji

»Glasbeniki in umetniki, kulturniki in vsi tisti, ki se ukvarjamo z nastopi v živo pred večjim občinstvom, se trenutno soočamo z izjemno težko realnostjo. Vsi koncerti so odpovedani in prestavljeni na naslednje leto. Tako je bila tudi moja sezona z nastopom konec junija v Ljubljani istočasno odprta in zaprta,« živahno pove hrvaška glasbenica Marina Majerle, ki pa se lahko pohvali tudi s tremi slovenskimi nastopi na Evroviziji, sodelovala je v slovenskem in hrvaškem šovu Zvezde pojejo ter nastopila z Zdravkom Čolićem in mnogimi drugimi uglednimi imeni.Nedavno 40-letna Martina, ki prihaja iz Opatije in je zadnja desetletja tako ...