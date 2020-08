Zadnje vroče priprave pred poroko

Mnogi ženini in neveste to poletje trepetajo, ali jim bo uspelo izpeljati najlepši dan v življenju. Glasbenik in udeleženec šova Znan obraz ima svoj glas Alex Volasko in njegova izvoljenka Saša Lešnjek pa se ne pustita prestrašiti. Trdno sta odločena, da bosta 22. avgusta tudi uradno potrdila svojo ljubezen.



Pevec Saši v vsem stoji ob strani: najprej jo je pred tremi leti pospremil na maturantski ples, nato se je z njo preselil v tujino, ko je šla tja študirat, po vrnitvi pa že nekaj časa živita skupaj nedaleč od prestolnice. Dolgo sta že tudi zaročena – pevec se je s Sašo zaročil dan po drugi oddaji Znan obraz. In ker sta se do zdaj držala začrtanih ciljev, tudi od poroke ne želita odstopiti. Želita si nepozaben romantičen obred zase, za sorodnike in prijatelje. Za to sta izbrala prekrasno mesto Štanjel na Krasu.



Glede na to, da je dan poroke čedalje bliže, imata kopico dela s pripravami, na srečo pa nevesta že ima izbrano obleko, 'pomeriti' pa mora še poročno pričesko in preostale stvari.