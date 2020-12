Zadnje preizkušnje človeštva pred novo zoro

Lu Ka, Uchu Nagual in Alberto Villoldo pravijo, da smo kolektivno v porodnem kanalu, a že na koncu transformacije, ki prinaša novega, razsvetljenega človeka.Ne iščite krivcev in rešiteljev zunaj sebe»Na začetku je bila praznina. In v njej se je prebudila zavest, ki je ustvarila zrcalo same sebe, razdelila se je na nešteto malih delčkov. To zavest imenujemo veliki duh, bog, vse, kar je, izvor, vesolje ... V vsem vesolju je torej samo ena zavest, ena oseba, ki doživlja različne izkušnje sebe,« pravi Lu Ka, ki že sedem let predaja modrosti mističnih šol in vodi delavnice srčnega šamanizma.»Naša prva misel je bila 'jaz ...