Zadnja pravljica srčnega junaka Mihe Deželaka (Suzy)

Miha Deželak, glava junaške družine, ki vsako leto s kolesom in veliko mero srčnosti poveže vso Slovenijo v skupnem cilju, je po desetih dneh poganjanja pedal na Debelem rtiču doživel še enega tistih trenutkov, ki so se mu za vedno vtisnili v srce. Predana in zagnana ekipa je namreč oznanila, da so zbrali imeniten znesek – 1.161.535,99 evra. Po njihovi zaslugi bodo nekateri otroci letos morje videli prvič. Srčni radijci so zbrali neverjeten znesek – 1.161.535,99 evra, kar sta z velikim veseljem sporočila Denis Avdić in Lara Tošić.Ob zaključku junaške poti ni skrival solz.Akciji se je z veliki...