Četrta sezona priljubljenega šova Ljubezen po domače se sicer še ni začela, a imajo glavni akterji že polne roke dela. No, dva udeleženca ga bosta imela v prihodnjih dneh.



Velenjčanka Barbara Pastirk, ki se je spomnimo iz tretje sezone šova, v kateri se je potegovala za naklonjenost Mihe Božiča, in njen najdražji Damjan Šalamun, med katerima je iskrica preskočila med snemanjem četrte sezone, bosta namreč v prihodnjih dneh prvič postala oče in mama.



»Verjetno najina zadnja fotografija v dvoje,« je ob posnetku, ki ga je objavila na instagramu zapisala bodoča mamica, ki se tako kot njen srčni izbranec iskreno veseli prihajajočih tednov in mesecev, ko bosta lahko končno pestovala svojo malo štručko.