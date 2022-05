Začeli so kot plesalci (FOTO)

Ker 29. aprila, ravno na dan izida Suzy, praznujemo tudi svetovni dan plesa, smo se tokrat odločili posvetiti zvezdnikom, ki so bili najprej plesalci, šele potem pevci, igralci, voditelji in še kaj.

Kateri so torej tisti, ki so se izkazali na plesnem parketu?

Neve Campbell Igralka, ki jo poznamo po franšizi Krik in nadaljevanki Miza za pet, je leta 2003 posnela film, ki si ga je želela zelo dolgo, z naslovom The Company. Govori o baletni hiši, v njem pa je vse dele odplesala sama, saj je večino otroštva preplesala in celo hodila v Državno baletno šolo v Kanadi. Karieri se je odpovedala zaradi poškodb.

Channing Tatum in Jenna Dewan Njegovi plesni gibi v filmu Magični Mike niso presenetljivi, če veste, da se je v resničnem življenju preživljal kot striptizer in je film nastal po zgodbi iz njegovega življenja. »Tega nikoli nisem skrival in sem hotel vsem povedati, da sem bil eksotični plesalec. Tega niti najmanj ne obžalujem,« je povedal igralec, ki je pozneje v plesnem filmu Step Up spoznal tudi prvo ženo Jenno Dewan, ki je bila prav tako plesalka, preden je postala igralka in voditeljica. Na odru je plesala ob Janet Jackson, Nsync in Pink.

Jennifer Lopez Še ena, ki je plesala ob Janet Jackson, je JLo, za katero še danes velja, da je bolj kot pevka in igralka nadarjena kot plesalka. Plesala je tudi za New Kids On The Block in tudi sama pravi, da se še vedno najprej vidi kot plesalko, učiti pa se je začela v Ballet Hispanico v New Yorku, kjer se je naučila flamenka, jazza in baleta, pozneje pa celo učila. Med njenimi učenci je bila tudi igralka Kerry Washington.

Catherine Zeta-Jones V filmu Chicago je navdušila s plesnimi koraki, a malokdo ve, da je valižanska igralka postala državna prvakinja v stepu, preden se je podala na odrske deske v londonskem West Endu. Dvainpetdesetletna igralka pravi, da danes sicer pogreša ples, vendar, kadar ima le čas, obuje svoje step čevlje in dela hrup.

Vin Diesel Večinoma ga poznamo kot hitrega in drznega, a Vin Diesel je izjemen breakdancer, svoje znanje pa je tudi z veseljem predajal naprej. Mladost je preživel plešoč na ulici, čeprav večina ljudi ve le, da je bil varnostnik v klubih. »To sem počel le, da sem lahko brezplačno plesal v klubih,« je povedal v eni od pogovornih oddaj.

Charlize Theron Južnoafriška igralka se je v New York preselila, da bi študirala balet, a se ji to ni izteklo. »Bila sem brez denarja, hodila sem na učne ure baleta, a so me izdala kolena,« je povedala. Vseeno se je z veseljem zavrtela po parketu na podelitvi oskarjev leta 2013, ki jo je vodil Channing Tatum.

Audrey Hepburn Njena naravna eleganca je le še bolj jasna, če pomislimo, da se je med drugo svetovno vojno, ko je njena družina pobegnila na Nizozemsko, začela učiti baleta na konzervatoriju v Arnhemu, kjer je bila ena najboljših učenk. Ko so se leta 1948 preselili v London, so ji tudi tam ponudili mesto v baletni šoli, a nazadnje rekli, da je previsoka za balerino.