Začel se je veseli adventni čas (FOTO)

A to še ne pomeni, da se dolgočasijo. Prav nasprotno, nekateri imajo zdaj več časa za okraševanje in drobne družinske radosti, ki so šle v adventnem času pogosto mimo njih. Zdaj so nekateri že mesec dni pred božičem poskrbeli za praznično okrasitev domov in fotografije z veseljem delili z javnostjo. Še posebno veselo je seveda pri tistih, ki bodo letošnji božič in novo leto prvič pričakali s svojimi najmlajšimi družinskimi člani.

Lara Voler in Aljaž Goličnik s hčerkico Kim

Takšna sta Uroš Steklasa in njegova Tjaša Horvat Steklasa, ki sta se pred kratkim razveselila rojstva hčerkice Lori. Pa tudi Lara Voler in Aljaž Goličnik sta pohitela z okraševanjem, saj bosta letošnje praznike prvič preživela v troje s prvorojenko Kim, ki bo januarja upihnila prvo svečko. Na družabnem omrežju smo ujeli še fotografijo Ansambla Tomaža Rota, ki si je že priskrbel rdeče praznične puloverje. Dobro leto pa je z njimi pevka Alja Moravec, s katero so letos uspešno nastopili na Vurberškem festivalu, kjer so osvojili srebrnega zmaja. Igrali so tudi na porokah in praznovanjih ter gostovali na radijskih in televizijskih postajah, videli in slišali pa smo jih na Celjskem sejmu, kjer so bili v gosteh ekipe radia Veseljak.

Več kot dovolj razlogov za veselje pa ima odgovorna urednica Televizije Veseljak Maja Oderlap, ki je izdala knjižico Moja zlata zahvalnica. Kot pravi, se v njej skriva ključ, ki odpira vrata sreče. »Vse se je začelo z besedo hvala. In ko se naučiš biti iz srca hvaležen za vse drobne malenkosti, ko to res občutiš, k sebi privabljaš več obilja v ljubezni, odnosih, v službi. Zame je ta moja knjižica zlata, ker verjamem, da bo življenje pozlatila še drugim, kot ga je meni,« pravi Maja, ki rada deli napotke in lepe misli, ki marsikomu pomagajo do boljšega počutja. Sama je zagotovo hvaležna, da ji je bilo dano postati mama sinu Levu, ki je julija letos že praznoval prvi rojstni dan. Letos je že pomagal prižgati prvo svečko na adventnem venčku.

Družina Hren z Milo, ki veliko zmore in hrabri vse.

Praznično fotografijo pa je že delila z javnostjo tudi družina Hren. Domen, urednik Radia Ptuj in revije Muzika, ter njegova Barbara sta se pred osmimi leti razveselila rojstva hčerke Mile, ki pa se je rodila z redkim sindromom Koolen de Vries. Čeprav so si morali življenje organizirati čisto drugače, so hvaležni za to izkušnjo, Mila pa je dokaz, da čudeži, čeprav majhni, obstajajo, saj zmore veliko več, kot so si upali napovedovati zdravniki.

Nataša Avsenik je praznično okrasila znamenito gostilno Avsenik v Begunjah.

Vse dni v letu, zlasti decembra, pa je bilo vedno zelo glasno in veselo v gostilni Avsenik v Begunjah. A je letos drugače, kar pa ne pomeni, da niso poskrbeli za praznično vzdušje. Kot so razkrili člani družine Avsenik, je za vso praznično dekoracijo v gostilni poskrbela njihova Nataša, ki je imela na prvo adventno nedeljo čast na adventnem venčku prižgati prvo svečko.