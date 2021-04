TV voditelj nič ne čaka, začel je novo sezono

»Poletje je tu!«

Vsak, ki je že stal pred televizijskimi kamerami, ve, da je osvetlitev studia pomembna, da je na malih zaslonih vse videti tako, kot mora biti, brez senc in temnih obrisov. Voditelj mora biti jasen, ko podaja informacije, da se njegova polt ne sveti, pa ga temeljito obdelajo še vizažisti.A prav puder in toplota reflektorjev povzročita, da je napovedovalcem pod obleko pogosto vroče, zato se hladijo na vse mogoče načine.je tako vroče temperature ta teden pospremil z drzno gesto in smuknil v kratke hlače.»Poletje je tu,« je zmagovito zavriskal, ko si je olajšal trpljenje v razgretem studiu Sveta na Kanalu A. Ker ga kamere za voditeljskim pultom snemajo le od pasu navzgor, si to vsekakor lahko privošči, pa še čas za preoblačenje hlač je pridobil in je lahko do zadnjega trenutka pripravljal sveže novice.