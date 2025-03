Zabavna družina Poles: kreativnost jih povezuje (Suzy)

Pust debelih ust je že pregnal zimo, nam pa še vedno ne dajo miru nekatere maske. Denimo družina Petra Polesa in Nike Veger, ki vsako leto poskrbi za vznemirjenje.

Njihove ideje sežejo dlje, kot si večina upa iti. Predvsem jih povezuje kreativnost, saj so znani po tem, da ob skrbi za naravo najraje kar sami izdelujejo kostume. Tako so se našemili v čaj z mehurčki. Gre za priljubljeno pijačo različnih okusov, ki poleg tekočine vsebuje še sladke kroglice.

Hčerki Amalja in Bela sta se zlahka vživeli v lik opojne svežine. Njun očka Peter je že večkrat dokazal, da so norčavi podvigi njegova poslastica. Škarje in platno je spretno vihtela mama Nika, vsi ostali so ji pozorno sledili in družno poskrbeli, da bi zlahka pometli s konkurenco za skupinsko masko.R. S., foto osebni arhiv/Instagram