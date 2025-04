Za Ulo Furlan je mesec, poln življenjskih preobratov (Suzy)

S svojim ljubim Domagojem Jankovićem se je slovenska igralka in voditeljica Ula Furlan že pred prvomajskimi prazniki podala v Neapelj. V družbi prijateljev sta odkrivala to šarmantno italijansko mesto Elene Ferrante, Vezuva in neposredne bližine Pompejev, še preden se naslednji teden tja zgrnejo trume turistov. Obisk barvitega mesta je opisala kot najbolj vsestranski kondicijski trening, tam so pili, jedli in se predvsem neizmerno zabavali.

Na tak način se je poslovila od aprila. »Ta mesec je bil podpisan z največ Italije in je bil v zadnjih dneh bogat in poln še življenjskih preobratov, zaključkov, splaknitev, sreč, stisk, tudi dvomov in strahov. Na te aprilske dni torej, v katerih slavim sonca in sence bivanja, in na najboljše mesto, v katerem bi in sem lahko to počela,« je poetično zapisala.