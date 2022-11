Za uhane ponudila 80 tisoč evrov

Ko je desetletna hči Jay-Z-ja in Beyoncé s starši vkorakala na gala večer nosljive umetnosti (Wearable Art Gala), ki ga organizira njena babica Tina Knowles, se nikomur še sanjalo ni, da bo deklica pritegnila največ pozornosti. Med licitacijo je namreč ponosno vstala in dvignila svoj loparček ter ponudila več kot 80 tisoč evrov za uhane, ki jih je nosila babica in so prej pripadali njeni mami.

Navzoči so se nad njeno gesto zabavali, starši pa so se (kot na podoben način pred štirimi leti) pretvarjali, da so šokirani in jo želijo ustaviti, saj je šlo za dobrodelno licitacijo. Uhani so bili nazadnje prodani za 105 tisočakov. A vseeno je zanimiva misel na to, koliko tako mlado dekle sploh ve in razume o denarju, koliko dela zahteva, da ga zaslužiš in da pač ne raste na maminem in očetovem drevesu.

Vendar za otroka tako bogatih staršev, ki je svojega prvega grammyja prejel pri devetih letih, plačevanje računov najbrž nikoli ne bo težko.