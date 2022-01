Anja Ramšak za slovo dobila torto v obraz

S solzami v očeh je priznala, da je čas za nove izzive, in naznanila, da se bo preizkusila v lastnem radijskem šovu s svojim dobrim prijateljem Robertom Roškarjem. Da lahko z njim in Anjo v oddaji Šov domov pričakujemo obilico zabave, je Roškar dokazal, ko je Anjo po njeni zadnji oddaji z Avdićem pričakal pred vrati studia in ji v obraz zabrisal torto. Osupla Anja je takšno potegavščino od Roškarja pričakovala in obljublja, da se mu bo maščevala, a bosta morala z novo oddajo še malce počakati, saj je voditelj pozitiven na covid. »Očitno še nisva dovolj dobro pripravljena. Ne privoščim mu bolezni, je pa zanimivo, ko je rekel, da se ga korona nikakor ne dotakne, da ga je doletelo ravno pred začetkom najinega šova. Usoda. Kar naenkrat imam veliko časa, izkoristila ga bom za spanje, kuhanje. Nimam idej, dovolj imam, hočem delati,« je v smehu dejala Anja, Roškar pa je dodal, da je treba na dobre stvari vedno malce počakati.

