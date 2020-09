Za rojstni dan končno pokazal sinka

V navadi je, da se za rojstni dan obdari slavljenca, a pri Gašperju Riflju je šlo malce drugače. Ob vstopu v tretjo dekado življenja je namreč on nagradil svoje oboževalce in pokazal fotografijo, na katero smo vsi tako nestrpno čakali.



Objavil je čudovit trenutek s sinčkom Brinom in povedal, da so bila dvajseta odlična, a da bodo trideseta še boljša. Le kako ne bi bila, ko pa si je že sam podaril najlepše darilo v obliki srečne, mlade družinice, ki se veseli vsakega trenutka, preživetega v troje.



Mamica Maja je v objektiv ujela ta ljubeči prizor svojih fantov in ovekovečila družinsko idilo. Slavje ob okroglem jubileju je bilo bučno, in čeprav je Brin že krepek deček, še nima tako močne sape, da bi lahko pomagal očetu upihniti trideset svečk.