Za preživetje ne potrebujem veliko

Ne le s pesmimi, občinstvo je pred dolgimi leti osvojil tudi s karizmo, optimizmom in hudomušnostjo. Adi Smolar tudi v teh časih ostaja enak, pozitivno naravnan, v njegovem glasu pa ni slišati niti kančka zaskrbljenosti zase.»Že od nekdaj sem znan kot človek, ki sebe nikoli ne postavlja v ospredje. S svojimi težavami se soočam po svoje in svojih stisk nikoli ne poveličujem. Vem, da so stiske drugih še hujše. Potrpežljivo sprejemam vse, kar nam je naloženo, me pa skrbi za iste, ki so trenutno zelo ogroženi, torej nimajo dela ali pa jih pestijo zdravstvene težave. Izkazalo se je namreč, da so številne bolezni v drugem planu. ...