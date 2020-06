Za polovični honorar ne bo delal

Perica Jerković je brez dvoma sinonim za kakovostno slovensko stand up komedijo. Čeprav v Sloveniji ni rojen, ampak je v našo deželo prišel kot begunec, je danes eden najuspešnejših komikov in avtorjev pri nas. Kolegi in njegovo občinstvo ga zelo spoštujejo, se pa najdejo tudi takšni, ki imajo do njegovega truda in dobrega imena prezirljiv odnos.



Perica je namreč razkril, da je pred kratkim prejel več ponudb, ob katerih še sam ni verjel svojim očem oziroma ušesom. »Ljudje mi v zadnjem času ponujajo honorarje iz leta 2007. Skoraj vsi delajo za enak denar kot prej, denar se vrti, recesije še ni, jaz pa naj bi delal za polovični honorar v primerjavi s tistim izpred treh mesecev?« je iskren Perica, ki pa v vsaki neugodni situaciji najde kaj dobrega. »Šaljivci,« je sporočil vsem tistim, ki bi radi njegove šale poslušali za drobiž.