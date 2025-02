Pomlad je čas brstenja in cvetenja. Dnevi postajajo daljši, energija narašča, mi pa smo že navsezgodaj utrujeni namesto polni moči in svežih idej. Po tradicionalni kitajski medicini (TKM) je pomlad povezana z jetri, organom, ki igra ključno vlogo pri razstrupljanju telesa. Ko so jetra preobremenjena, se to lahko odraža kot utrujenost, napihnjenost, počasna prebava, glavoboli, hormonska neravnovesja, težave s kožo, občutljivost, razdražljivost ali celo nihanja razpoloženja. Lahko se pojavijo tudi suhe oči, temni podočnjaki ali občutek teže v telesu. Zato je zdaj idealen čas, da jih podpremo in ...