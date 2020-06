Z Nedo Ukraden v sedmih nebesih

Nobenega dvoma ni, da je Korošec Luka Basi v zadnjih treh letih osvojil številna srca tudi onkraj naših meja, ena največjih potrditev, da v kariero vlaga ogromno truda, pa je bil trenutek, ko je v sodelovanje z njim privolila balkanska diva Neda Ukraden, ki bo avgusta dopolnila sedemdeset let. Luka nam je zaupal marsikatero zanimivost o legendarni pevki.Sodelovanje z Nedo, ki ima za sabo pol stoletja uspešne kariere, je za vsakega glasbenika nedvomno ena izmed prelomnih točk. Med Luko in balkansko divo se je vse skupaj zgodilo neverjetno hitro, predvsem pa spontano. »Med korono me je poklical moj producent Raay, navdušen, da v studio ...