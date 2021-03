Z mislijo na poletje

denis avdic trenira

Pod vročim soncem z izklesanim telescem ...

Topli meseci se vedno bolj približujejo in marsikdo že dela načrte za oblikovanje telesa, da bi se lahko brezskrbno sprehajal po plaži. Tisti najbolj pridni pa so zavihali rokave in se odpravili v fitnes.Eden takšnih je tudi voditeljki se je oborožil z osebnim trenerjem, saj potrebuje motivacijo in strokovno pomoč pri nabiranju mišične mase.se je z veseljem odzval njegovim željam in mu predpisal program, s katerim bo izgubil maščobne blazinice, predvsem pa okrepil fizično moč.To bo imelo blagodejne učinke tudi na njegovo samozavest, ko bo zablestel pod vročim soncem in z izklesanim telescem še dodatno dvigal temperaturo. Ampak do takrat bo moral še trdo garati in se potiti, predvsem pa paziti na kulinarične pregrehe.